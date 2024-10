Corso di fumetto. Scuola creativa per under 16

Tutti a scuola...di fumetto. A partire da novembre, Artespressa APS lancia un corso di fumetto

dedicato a bambini e ragazzi, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, la storica fumetteria Il Collezionista (n piazza San Giusto) e l’associazione Animatamente. Il corso, pensato per ragazzi dai 9 ai 16 anni, si terrà presso gli spazi

di Animatamente, con lezioni settimanali che mirano a insegnare tutte le tecniche e i segreti della narrazione per immagini.

A guidare i giovani creativi sarà Riccardo Innocenti, fumettista con esperienza pluriennale, che accompagnerà gli studenti in un percorso che li porterà dall’ideazione dei personaggi fino alla creazione di una vera e propria tavola a fumetti. Il corso si rivolge a due fasce d’età: ragazzi dai 9 ai 12 anni e adolescenti dai 13 ai 16 anni, e si propone di sviluppare competenze artistiche e narrative attraverso un approccio pratico e creativo. La prima lezione, che si terrà giovedì 24 ottobre, sarà gratuita e aperta a tutti i ragazzi interessati a scoprire questo affascinante mondo. Per i più piccoli, il corso sarà un’introduzione divertente alle tecniche di disegno e alla costruzione di storie, mentre per gli adolescenti rappresenterà un approfondimento che includerà anche elementi di prospettiva, inchiostrazione e storytelling. Innocenti guiderà gli allievi passo dopo passo, offrendo loro gli strumenti per creare fumetti capaci di catturare l’immaginazione e raccontare storie originali.

Il corso culminerà a giugno 2025 nella realizzazione di un giornalino, in cui saranno raccolti i lavori dei partecipanti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’occasione per esprimere la loro creatività e avvicinarsi al mondo dell’arte sequenziale, in un ambiente stimolante e professionale. “Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di esplorare un linguaggio artistico che unisce disegno e scrittura, offrendo loro un’esperienza formativa e divertente“, dichiara Antonio De Rosa, presidente di Artespressa APS. Per partecipare alla lezione di prova del 24 ottobre, i genitori possono prenotare a [email protected] o al numero 345 100 3262.