Corsi sportivi comunali. Il nuovo programma. Sono 160 per 35 attività

È uscito da pochi giorni il nuovo programma dei Corsi sportivi comunali 2024/2025: oltre 160 corsi per 35 specialità per adulti, ragazzi, bambini e attività sportive inclusive. Includono anche I’addestramento cinofilo, arti marziali e difesa personale, oltre attività per la mezza età, zumba, equitazione, tiro con l’arco, tennis e molte altre. “L’offerta organizzata con le associazioni e gli enti di promozione sportiva è davvero ampia – così l’assessore allo sport Fabio Barsanti –. Un’occasione di crescita personale, di socialità di educazione per tutte le età”. Elenco completo sul sito web del Comune.