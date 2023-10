Corsi di lingua straniera per adulti, prorogate le iscrizioni

Prorogate fino al 15 novembre le iscrizioni per i corsi di lingua straniera per adulti, promossi dall’amministrazione comunale e organizzati dalle associazioni Amici del Melograno di San Leonardo in Treponzio e Amici del libro di Camigliano, che a partire dal 20 novembre si svolgeranno al Polo culturale Artemisia a Tassignano. Vengono proposti corsi di inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e, per la prima volta, cinese. Di seguito l’elenco, i costi e gli orari dei corsi: inglese 50 ore - 205 euro: base: lunedì e mercoledì 18.30-20.00; intermedio: lunedì e mercoledì 20.00-21.30; avanzato: lunedì e mercoledì 21.30-23.00. Francese 40 ore - 175 euro: base: venerdì 18.30-20.30; intermedio lunedì 18.30-20.30, avanzato lunedì 20.30-22.30. Tedesco 40 ore - 175 euro: base: mercoledì 19.00-20.30; intermedio: mercoledì 20.30-22.00, avanzato martedì 20.00-22.00. Spagnolo 50 ore - 205 euro: base: lunedì 20.00-22.00; intermedio: lunedì 18.00-20.00; avanzato: martedì 18.00-20.00. Russo 40 ore - 175 euro: base: venerdì 20.00-21.30; intermedioavanzato: venerdì 21.30-23.00. Giapponese 40 ore - 175 euro: base: venerdì 20.30 22.30, intermedio venerdì 18.30-20.30. Cinese 40 ore- 175 euro: base martedì e giovedì 20.30-22.00. Info e iscrizioni, 0583.936427 o [email protected].