Corsi di formazione musicale con il maestro Massimo Folli

Saranno tre fine settimana di formazione per giovani maestri di banda, provenienti da tutta la Toscana e non solo, che avranno come sede Camporgiano, Castiglione e Castelnuovo con le rispettive filarmoniche "Mascagni", "Verdi" e "Alpina" che, da un paio di decenni, collaborano insieme per l’organizzazione del corso assieme alle amministrazioni comunali, sempre sensibili alla manifestazione. Gli appuntamenti-lezioni musicali per gli oltre novanta corsisti già iscritti per questa edizione, sotto la direzione del maestro Massimo Folli, si terranno il 22 e 23 febbraio e 8 marzo a Camporgiano, l’1 e 2 marzo a Castiglione e il 9 marzo a Castelnuovo. Il concerto finale si terrà, come avvenuto negli ultimi anni, sabato 9 marzo alle 17, al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Durante la serata verranno eseguiti 15 brani, diretti da vari maestri, che verranno selezionati dal direttore del corso Massimo Folli durante i giorni di formazione musicale.

Dino Magistrelli