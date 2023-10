Corsi di Attività Motoria per Over 55 ad Altopascio

Ripartono ad Altopascio i corsi per attività motoria per gli over 55. Lo sport, a tutte le età, è un alleato prezioso per il mantenimento della salute fisica e mentale: per questo motivo l’amministrazione D’Ambrosio torna anche quest’anno con questa iniziativa. C’è tempo fino a venerdì 13 ottobre per iscriversi. Le lezioni saranno tenute da istruttori specializzati. I corsi si svolgeranno dal 16 ottobre 2023 al 31 maggio 2024: palestra comunale di Altopascio, via Marconi, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30; Comitato paesano di Badia Pozzeveri martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30; palestra scuola Primaria di Spianate mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Obbligatorio presentarsi in palestra con tappetino e scarpe da ginnastica. Per iscrizioni sito comunale o ufficio servizi sociali del Comune.

M.S.