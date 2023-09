Corsa solidale “dieci per un’ora“. Maxi staffetta al Campo Martini

La sfida – non competitiva (almeno teoricamente) – sarà tra 21 squadre, oltre 200 atleti già iscritti. Il premio? La solidarietà. E’ la sesta edizione della corsa “10 per un’ora“ che si svolgerà al Campo Coni sabato a partire dalle 9 e fino alle 18. L’iniziativa, presentata ieri alla palestra Life di San Filippo, ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Onlus Lucchese “Amici del Perù”. La modalità è semplice ma anche originale: ogni atleta correrà per un’ora e la squadra che avrà fatto più “strada“ vince. Una maxi staffetta no stop. Divertente e coinvolgente.

Per partecipare ci si può unire a una squadra rivolgendosi alla Life – ci sono anche quelle di sola camminata – o anche singolarmente, le iscrizioni vengono raccolte anche la mattina stessa di sabato. Alla presentazione di ieri alla Life erano presenti l’assessore Fabio Barsanti, Claudio Landucci, organizzatore dell’evento, Ruggero Taddeucci, presidente dei Marciatori Marliesi, José Luis Tani Stanghellini (Associazione Amici del Perù) e Dino Sileo della Life.

“Sono due anni che devolviamo gli incassi della corsa agli Amici del Perù – sottolinea Claudio Landucci – E’ una corsa che diverte, non competitiva anche se molti si sfidano usandola come allenamento. Ma si può anche semplicemente camminare“. “Ringrazio Claudi per aver organizzato anche quest’anno questa bella iniziativa – ha detto Taddeucci – con una bellissima finalità“. “Sport e solidarietà, il miglior binomio - ha evidenziato l’assessore Barsanti –. Da parte nostra come amministrazione non ci può essere che riconoscenza e sostegno“.

Tanti progetti a cui dare linfa, ne ha parlato l’atleta Stanghellini. “L’intento è quello di realizzare una mensa scolastica per 30 bambini a Molle Bamba, e poi anche un doposcuola con tante attività, come l’insegnamento della lingua inglese e sport. Tutto ciò grazie ai nostri volontarti, Mattia e Maurizio“. La “10 per un’ora“ è solo l’inizio. A dicembre si replica, ad esempio, la corsa dei Babbi Natale sulle Mura con “calata“ in centro storico, tutti travestiti e accompagnati da musiche a tema. Uno spettacolo nello spettacolo dello sport.

Laura Sartini