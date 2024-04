Coro inglese in S. Paolino. E’ il South Hampstead

L’appuntamento è per sabato alle 17.30 alla Basilica di San Paolino che nella speciale occasione accoglierà in concerto il “South

hampstead choir“: coro inglese interamente al femminile formatosi nel prestigioso college South Hampstead High School di Londra. Il pubblico avrà un’occasione unica di ascoltare le talentuose bambine di età compresa tra i nove e dieci anni sotto la guida del

direttore Casper Christensen.

Daranno prova della loro bravura e preparazione attraverso un programma capace di

racchiudere tradizione popolare e classica tra canti squisitamente tradizionali intercalati da

composizioni di Bach, Mozart e Schubert.

Il college, fondato nel 1876, è una scuola indipendente che vanta una lunga e vasta tradizione corale. Non stupisce dunque la qualità di questo giovane coro che vanta già più di cinquanta

concerti in giro per il mondo. Queste 32 bambine premiate più volte in Inghilterra, “Coro

dell’anno”, trasmetteranno al pubblico non solo qualità musicale, ma soprattutto la gioia di fare musica assieme.

Il concerto promosso ed organizzato dall’associazione Musicalia APS si inserisce all’interno del nuovo progetto artistico “Oltremusica’’. Questo primo appuntamento del festival

Accoglienze vuole creare un momento di scambio, di dialogo e di conoscenza per il territorio

e del territorio. Non potrebbe essere più significativo in questo senso il motto stesso del

South Hampstead College “aprire le porte, il cuore, la mente”. Questo primo appuntamento darà la possibilità di ascoltare un coro giovanile d’eccellenza e

creerà uno spazio in cui dialogare con la direzione artistica e organizzativa del progetto.

Saranno illustrate da parte del nostro presidente e dei suoi collaboratori le nuove attività che pur nella loro varietà saranno accomunate da una forte matrice concettuale e da una visione innovativa del rapporto fra arte, territorio e pubblico. Fondametale sarà la ricerca di un interscambio costruttivo con chiunque si voglia avvicinare al progetto.

Il concerto è a ingresso gratuito.