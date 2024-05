Coreglia, bilancio ”ok“. Tante spese e alla fine anche tre milioni di avanzo

Approvato il bilancio consuntivo del comune di Coreglia Antelminelli, che si attesta su un avanzo di amministrazione di 2.830.000 euro, con accantonamento di oltre un milione per fondo crediti dubbia esigibilità e fondi rischi, 800mila euro per avanzo vincolato e ancora 500mila euro di avanzo libero. Una conferma di una amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Remaschi, che gestisce con grande oculatezza le risorse di un Comune che a buon titolo si può definire solido, come sottolineano dal municipio di Coreglia, capace di rispettare gli impegni presi con i suoi cittadini. Il quadro complessivo descrive un bilancio di interventi per oltre 10 milioni di euro, con rispetto dei tempi di pagamento, dei residui e dei contenziosi.

Tanti i settori interessati dall’azione dell’amministrazione comunale,che vanno dall’efficientamento energetico alla sicurezza del territorio, con interventi sul dissesto idrogeologico, le asfaltature, l’acquisto di nuovi sistemi di videosorveglianza, per passare, poi, ai progetti del Pinqua, i cui lavori stanno rispettando il cronoprogramma previsto, fino agli investimenti su centri aggregazione, impiantistica sportiva, fruibilità dei luoghi, a partire dai parchi, riqualificati per dare ai cittadini spazi accessibili e attrezzati per lo svago. In evidenza il sociale, che drena complessivamente 350mila euro, tra contributi alle fasce più fragili della popolazione, borse lavoro, trasporto sociale, rette Rsa, centri diurni, assistenza minori, assistenza handicap e bandi fatti per le famiglie bisognose, con focus costante nei confronti delle fragilità e delle persone più deboli.

Sempre nell’ambito sociale, da segnalare anche i bandi per l’abbattimento della Tari e per l’affitto, gli interventi fatti sulle politiche abitative, grazie anche all’accordo stipulato con Fondazione Casa, e l’assunzione nella pianta organica dell’Ente dall’inizio dell’anno in corso di un’assistente sociale.

Scorrendo sul fronte scuola, oltre alle corse aggiuntive sui trasporti scolastici, che sono a totale carico dell’Ente, e al mantenimento delle tariffe dei servizi scolastici a costi invariati, sono numerosi i contributi e le risorse messe a disposizione dell’Istituto Comprensivo e del settore della didattica in generale, con l’obiettivo di dare risposte più qualificate e attente ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie.

Grande attenzione anche alla cultura, con l’organizzazione di eventi di qualità, sia nel periodo invernale sia in quello estivo. Non manca, infine, il supporto alle varie realtà paesane, con l’obiettivo di collaborare nel modo più sinergico possibile, per lo sviluppo culturale e turistico del territorio.

