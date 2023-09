Cordoglio per la morte di 4 commercianti

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, Centro commerciale naturale di Confcommercio, con il presidente Andrea Baiocchi e l’intero Consiglio direttivo, ricordano le quattro premature scomparse di importanti associatì, giovani commercianti che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione e

sviluppo del commercio castelnuovese. "Dopo

i lutti recenti per Andrea Bertucci, Alessandro Pietrazzini e Elio Muccini - commenta il presidente Andrea Baiocchi - ecco arrivare un nuovo dolore per l’intera comunità, quello per Paolo Paolini, spentosi a soli 58 anni, storico titolare della Tabaccheria di piazza Umberto, oggi gestita dal figlio Stefano, al quale e alla sorella Chiara va il nostro abbraccio. Paolo era un personaggio che ha lasciato il segno in chiunque lo abbia conosciuto".