Coppa Terza categoria: l’Atletico Castiglione stasera in campo contro Dallas Romagnano

Con il campionato di Terza categoria fermo per le festivià Pasquali e che riprenderà regolarmente sabato con la ventiquattresima giornata, occhi puntanti sulla fase regionale di Coppa. L’unica formazione lucchese che partecipa è l’Atletico Castiglione, che ha vinto la Coppa Provinciale, nonché memorial Davini, Simi e De Luca, battendo in finale allo stadio di Marlia lo Sporting Forte dei Marmi. La formazione biancorossa giocherà oggi alle 20.30 allo stadio Nardini di Castelnuovo ed affronterà il Dallas Romagnano. Un match che vedrà di fronte la "regina" del girone A del campionato provinciale lucchese, che sta guidando con 48 punti, seguita dalla coppia Pieve San Paolo - Cascio distaccata di sette lunghezze. Un vantaggio rassicurante per i ragazzi di Pancetti, che arrivano dall’ultima vittoria casalinga, conquistata nel posticipo contro il New Team per 2 a 0 firmata dalla doppietta di Biggi. La formazione massese invece si trova al secondo posto del suo girone con 43 punti, dietro alla capolista Salavetitia Seravezza, che comanda con dieci lunghezze di vantaggio.

Alessia Lombardi