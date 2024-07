Coppa città di Lucca. Novità e cambiamenti

Si cambia. Automobile Club Lucca, promotore della 59^ Coppa Città di Lucca in co-organizzazione con Organization Sport Events, al fine di ottemperare alle richieste delle autorità locali, ha apportato alcune modifiche al percorso di gara. Nello specifico, è stata rimodulato lo svolgimento della prova speciale "Monte Serra", dividendola in due distinti tratti da sette e da cinque chilometri. Una scelta, quella adottata dagli organizzatori, dettata dall’esigenza di garantire ai partecipanti la miglior espressione possibile, evitando l’adozione di una slow zone, ritenuta eccessiva nella sua ipotetica lunghezza e quindi penalizzante ai fini della prestazione degli equipaggi. Le iscrizioni alla manifestazione, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 7 in programma sabato 3 e domenica 4 agosto – resterà aperta fino a mercoledì 24 luglio. La gara, che tornerà a far vivere agli appassionati il fascino della notte - con la seconda prova speciale che si disputerà al sabato sera - godrà del supporto operativo di New Lucca Corse. Sabato 3 agosto ci saranno le verifiche tecnico sportive a coinvolgere equipaggi iscritti e rispettivi team, prima di lasciare la scena allo shakedown, il test con vetture da gara su strada chiusa al traffico, previsto a Mutigliano dalle 11 alle 15. lle 17,30, l’attenzione sarà tutta rivolta – come da tradizione – verso le Mura cittadine, di fronte al Caffè delle Mura, teatro della cerimonia di partenza.

Una cornice di grande contenuto emotivo che lascerà all’impegno con il cronometro il proprio, decisivo, ruolo sui chilometri della prova speciale Pizzorne, di dieci chilometri ed ottocento metri, la prima prova speciale in programma dalle 17,59. Il tratto inaugurale verrà ripetuto, nella sua versione notturna. Poi la domenica, con il passaggio da Chiatri e da villa Puccini. Per gli appassionati, divertimento assicurato.

Ma.Ste.