Conversazioni Ciscup su “Dante e l’Islam“ con Alessandro Bedini

Si terrà venerdì al Complesso Monumentale San Micheletto, il quinto appuntamento delle conversazioni del CISCuP con un incontro dedicato a “Dante e l’Islam: la cultura araba nella Divina Commedia”. A tenere la conferenza sarà Alessandro Bedini, docente di Fondazione Campus, con l’introduzione a cura di Carla Sodini, professoressa dell’Università di Firenze. Il tema dell’appuntamento riguarderà il rapporto tra Dante Alighieri e il mondo islamico e più vastamente con la cultura arabo-islamica. Quali sono le analogie tra la Commedia dantesca e un testo arabo antecedente che si chiama Libro della Scala? Il sommo poeta era venuto in contatto con la cultura arabo-islamica e in quale misura? Storici e letterati hanno discusso per anni su un tale argomento, certamente affascinante e suggestivo. La conferenza dunque si propone di fornire alcuni spunti di riflessione relativi alla contiguità tra il testo islamico e la Commedia, dando conto delle discussioni che ancora oggi si presentano all’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche degli appassionati al capolavoro dell’Alighieri.