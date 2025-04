Convenzioni per i turisti. Iniziativa della Pro Loco: "Faciliterà il soggiorno"

Si va dal pacchetto speciale con panino, hamburger, bibita e caffè, al pranzo completo a base di pasta fatta in casa e delizie del bosco, funghi e tartufo scorsone del posto, fino alla pizza e al tagliere di salumi e formaggi tipici, senza dimenticare l’accoglienza nelle migliori strutture ricettive presenti nei vari paesi del Comune. Siamo a Castiglione di Garfagnana, dove il capoluogo è annoverato nel circuito dei borghi più belli d’Italia e dove non da meno sono le vivaci frazioni che ne disegnano il territorio. Tutte interessate e coinvolte direttamente dalla nuova iniziativa promossa dalla pro loco locale che ha attivato una serie di convenzioni per i visitatori e i turisti. Da sottolineare che, tra gli altri, fanno parte di questa parte della Garfagnana, luoghi come San Pellegrino in Alpe, il borgo abitato più elevato dell’Appennino Tosco Emiliano con i suoi 1525m di altitudine, dove è presente il Museo Etnografico Pellegrini con la sua raccolta di cultura contadina unica nel centro Italia e il santuario con le reliquie di San Pellegrino e San Banco, poi il Casone di Profecchia e il Passo delle Radici, importanti punti di ritrovo per gli sport invernali e per escursionisti.

"Praticamente – spiega il presidente della Pro Loco Castiglione, Alessandro Lupetti – abbiamo predisposto un volantino informativo, curato magistralmente dal nostro socio Matteo Pieroni, all’interno del quale si trova un elenco delle attività, un codice QR per accedere al sito web della struttura prescelta e una mappa del Comune con l’ubicazione della stessa".

Questa modalità permetterà così al turista di scegliere più consapevolmente e in base alle proprie esigenze il luogo più adatto nel quale trascorrere parte del suo soggiorno. Tutte le informazioni sono disponibili sia in inglese sia in italiano, in modo da interessare anche i tanti turisti stranieri in arrivo da noi. Coinvolte nell’operazione promozionale tutte le attività aderenti presenti nel comune di Castiglione, comprese quelle delle frazioni più piccole, per finalizzare il progetto anche alla scoperta dei luoghi meno conosciuti". Inoltre, a potere usufruire dei vantaggi della convenzione, mostrando la loro tessere in corso di validità saranno anche gli associati alla Pro Loco di Castiglione.

Fiorella Corti