Convegno sull’alopecia areata per far conoscere la patologia

Sabato 6 aprile, al Real Collegio, convegno nazionale dedicato all’alopecia areata, con lo scopo di portare a conoscenza dell’opinione pubblica un tema delicato per gli adulti, i ragazzi e i bambini che siano stati improvvisamente colpiti da quella che, a tutti gli effetti, è una vera e propria malattia. L’obiettivo delle principali associazioni sensibili al tema consiste nel dare voce ai pazienti e ascolto alle loro istanze, riconoscendo l’Alopecia Areata come patologia invalidante: tutto ciò in considerazione delle difficoltà quotidiane alle quali sono esposti i soggetti interessati, che hanno diritto alla tutela del Sistema Sanitario Nazionale. Al convegno interverranno specialisti del settore medico e delle istituzioni, pazienti e loro familiari, cittadini interessati, scrittori e giornalisti.