Convegno sulla Cittadella Murata di Castiglione di Garfagnana: mille anni di storia

Si aprirà domani alle 14.30 nella Sala Consiliare del Comune di Castiglione il convegno “La cittadella murata di Castiglione Garfagnana mille anni di storia - Un patrimonio di Storia di Arte per una prospettiva di sviluppo futuro del Borgo Medioevale“. L’evento, organizzato da Comune e Lions Club Garfagnana, ha l’intento di attivare un confronto tra esperti e rappresentanti delle istituzioni per valutare la valorizzazione del proprio patrimonio storico, architettonico e culturale, finalizzata allo sviluppo di un turismo di cultura consapevole e di elevata qualità. Presupposti ritenuti indispensabili per riuscire a fornire allo splendido contesto, già inserito nella classifica dei Borghi più belli d’Italia, una prospettiva di sviluppo anche in ambito economico utile a contrastare lo spopolamento e la conseguente contrazione della popolazione. Ulteriore finalità, particolarmente ambiziosa, sarebbe quella di porre le basi per valutare lo sviluppo del territorio con la realizzazione di una rete turistica della Garfagnana che possa far rivivere l’antico splendore del territorio, trasmetterne la storia e la cultura, favorendo un turismo di qualità con un ritorno economico per tutto l’indotto. Partecipazione al convegno gratuita, prenotazione necessaria. Info, 0583.69911 e 347.3180895.

Fio. Co.