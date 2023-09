Convegno sui disturbi dell’alimentazione a Lucca: 10 anni di prevenzione

Oggi l’Associazione A.C.C.A. Lucca ODV terrà un convegno per festeggiare i 10 anni dalla sua fondazione. L’evento avrà inizio alle 9 nella Sala Convegni “Vincenzo da Massa Carrara”, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sarà un’occasione preziosa per la città in quanto è la prima volta che relatori di questo calibro vengono a parlare a Lucca con una formula totalmente gratuita per tutti i soci. L’associazione propone progetti di questo genere ogni anno con lo scopo di informare e prevenire lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare.

Al convegno interverranno relatori nazionali e internazionali di alto calibro nell’ambito della prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare, oltre che rappresentanti istituzionali. Il programma offre una panoramica completa degli aspetti teorici, delle strategie di intervento e degli approcci terapeutici relativi ai DCA. E’ aperto non solo agli specialisti (come psicologi, psichiatri, nutrizionisti e medici) ma vi potranno partecipare anche tutti i cittadini interessati.

“Un appuntamento di grande rilievo per la città. Siamo molto orgogliosi per il grande contributo scientifico che potrà dare ai nostri colleghi del territorio nella lotta contro i dca – commenta la presidente Valentina Aletti -. Siamo felici di festeggiare questo traguardo dopo 10 anni di duro lavoro con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di queste malattie e migliorare il percorso di guarigione di chi già ne soffre”.

Nella sessione introduttiva, parleranno: il vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Giovanni Minniti e Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. Presente Piera Banti, segretaria dell’Ordine dei Medici di Lucca, coordinatore medico dei referenti medici di Pronto Soccorso per il codice rosa. Parteciperà anche il direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’Asl Angelo Cerù. Il programma proseguirà con le relazioni di importanti professionisti del settore.