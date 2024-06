Convegno in San Micheletto: "S.O.S. Reumatologia: il diritto alla cura"

Una riflessione sull’accesso alle cure e sulla qualità del servizio che viene fornito ai malati reumatici: è questo il cuore del convegno che la Società Medico Chirurgica Lucchese organizza sabato 8 giugno (inizio alle ore 9) dal titolo "S.O.S. Reumatologia: il diritto alla cura". Organizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Ordine dei Medici di Lucca, in collaborazione con l’associazione Toscana Malattie Reumatiche – ATMaR, l’associazione Archimede, l’Associazione lucchese Arte e Psicologia Alap, il Centro studi e ricerche prof. Gugliemo Lippi Francesconi e con il contributo liberale e non condizionante di Fenix Pharma e il patrocinio della Provincia di Lucca, l’evento si tiene all’auditorium San Micheletto in via Elisa (per informazioni contattare Michela Panigada della segreteria organizzativa allo 349/ 4439033).

"Abbiamo accolto la richiesta di ATMar, ti porre l’attenzione sul perdurare del momento difficile che stiamo vivendo – spiega Daniela Melchiorre, presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese – in merito alle diverse problematiche che i cittadini affrontano quotidianamente per le cure reumatologiche e le difficoltà di accesso per diversi motivi anche alle cure nel privato, spesso purtroppo fuori dalla portata di molti. Daremo spazio in particolare ad un approfondimento sul Ddl 946, recentemente approvato, in materia di riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico, che segna un primo importante passo".

Ad aprire la giornata ricca di contributi, oltre all’intervento di Daniela Melchiorre, Enrico Marchi (psichiatra, presidente Alap e presidente Centro Studi e ricerche GLP), e dopo una breve apertura in musica, con il coro Puntaccapo (gruppo vocale swing e pop) diretto da Guido Masini seguiranno la presentazione della presidente dell’Associazione Toscana Malattie Reumatiche - ATMaR, Paola Grossi per poi passare al primo intervento "I musei diventano piattaforma di benessere esperienziale" di Maurizio Vanni (spec di biomuseologia – Università di Pisa). Si passerà al "Nuovo progetto di Legge DDL946 e il suo impatto sul diritto alla cura" per passare a "Il ruolo del microbiota e nuove acquisizioni in ambito reumatologico". I vari temi saranno affrontati con l’aiuto di tanti esperti di settore altamente qualificati.