Controlli Asl nei luoghi di lavoro. Cantieri sospesi, dodici inchieste

Parola d’ordine prevenzione. La sala Tobino della Provincia ha ospitato i vertici del Dipartimento della prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest che nell’occasione hanno incontrato le attività produttive, gli enti, i cittadini, gli amministratori locali, i rappresentanti delle categorie produttive per illustrare le metodologie di intervento e controllo per tutelare la salute collettiva e per rimuovere e prevenire i rischi in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

Dopo il saluto del presidente della Provincia Luca Menesini (presente anche il vice sindaco di Capannori Matteo Francesconi), hanno parlato tecnici ed esperti della prevenzione: la direttrice del dipartimento Roberta Consigli, Roberto Iacometti (area prevenzione e riabilitazione del dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione e della prevenzione), Dino Ausilio Parducci (area funzionale e unità funzionale di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro), Gregorio Loprieno (area funzionale e unità funzionale di Igiene pubblica e nutrizione) e Stefano Giurlani. (area funzionale e unità funzionale di Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Questi i dati d’attività nell’ambito territoriale di Lucca: dall’inizio dell’anno al 15 novembre 2023 sono stati controllati 188 cantieri; 580 è il totale delle aziende con dipendenti e lavoratori autonomi controllate (31 aziende agricole, 15 matalmeccaniche, 8 cartarie). I verbali di prescrizione emessi sono stati 115, le violazioni contestate 152, le sospensioni d’attività 4, le inchieste per infortuni sul lavoro concluse 12.

Sempre dal 1° gennaio al 15 novembre nell’area Igiene pubblica sono stati effettuati 17 controlli per legionella, 3 a impianti sportivi, 1 per servizi alla persona, 8 gli interventi su segnalazioni, 382 le malattie infettive notificate, 362 i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, 11 i controlli sui centri migranti, 3 alle piscine, 15 per fitosanitari, 11 pareri su acque destinate all’utilizzo umano, un controllo in carcere.

Nell’ambito sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: 545 controlli, 150 campionamenti di varie matrici, 1.369 pratiche per anagrafe canina, 273 passaporti per cani e gatti, 49 pratiche per cani morsicatori e 382 non conformità rilevate.