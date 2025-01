Contro le truffe. Regione insieme ai Carabinieri

Un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e il Comando Legione Carabinieri ‘Toscana’ per la prevenzione delle truffe perpetrate in danno di persone anziane da falsi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Una sinergia che nasce per tutelare le fasce deboli della popolazione, in particolare le persone anziane e fragili, mettendole in guardia rispetto alle modalità fraudolente utilizzate dai criminali per portare a termine truffe e altri reati predatori particolarmente odiosi, proprio perché sovente in danno di soggetti vulnerabili. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto in Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani e dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il Generale di Divisione Lorenzo Falferi.

In particolare, a fronte di frequenti episodi di truffa perpetrati da falsi appartenenti all’Arma, tenuto conto della convergenza dei fini sociali con la Regione Toscana e delle iniziative che anche a livello nazionale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sta conducendo, verranno sviluppate azioni congiunte di comunicazione che arrivino capillarmente in tutti i territori della Toscana e che siano capaci di intercettare in particolar modo le fasce della popolazione cui si fa riferimento rispetto a questa importante tematica.

Grazie a questa collaborazione verrà realizzato e promosso materiale informativo sotto forma di brochure e opuscoli.