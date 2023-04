Contrade San Paolino Sette giorni rievocativi per la ”Libertas“ Scuole, sfide e cortei

Una Lucca Medievale che ha invaso festosamente la città grazie alle Contrade San Paolino, grandi protagoniste della Settimana della Libertà con il corteo storico nelle vie del centro. I balestrieri delle Contrade dall’ex Caserma Lorenzini - dove erano impegnati nei tiri di prova in vista della Disfida della Libertà - e dalla Casermetta San Paolino insieme a figuranti e tamburini, si sono uniti alle altre compagnie per le strade cittadine fino alla cattedrale San Martino, dove si è celebrata la santa messa in un clima di festa collettiva.

Festa poi proseguita nella sede dell’associazione, la Casermetta San Paolino, con il pranzo conviviale offerto dalle Contrade alle compagnie ospiti. Gli oltre 80 partecipanti hanno assaporato le tipiche trofie col pesto del laboratorio artigianale Pasta Fresca Morena di Ventimiglia, in arrivo direttamente dalla Liguria grazie alla Compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia e al suo presidente Domenico Miceli che le Contrade San Paolino ringraziano per l’ottima riuscita del pranzo. I balestrieri di tutte e 10 le compagnie che fanno parte della Litab (Lega italiana di tiro alla balestra) provenienti da Lucca, Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Prarostino, Terra del Sole e Ventimiglia, si sono dati appuntamento all’ex Caserma Lorenzini per la Disfida della Libertà, competizione di balestra antica da banco quest’anno si è svolta all’ex museo del fumetto a due passi dalla Casermetta San Paolino.

A inaugurare la gara il consigliere con delega alle tradizioni storiche, Lorenzo Del Barga, che ha assistito all’adunata e alla lettura del bando. La somma dei punteggi di ciascuno dei cinque componenti di ogni squadra ha portato sul secondo posto le Contrade San Paolino di Lucca con 139 punti. Prima classificata Assisi con 141 punti, terza Amelia con 131. A seguire, la gara individuale in corniolo, che ha decretato primo et meliore Maurizio Pastre di Prarostino-Roccapiatta, seguito da Livio Bruno di Prarostino-Roccapiatta e Lino Pavi di Assisi.

“Siamo molto contenti per il successo della Disfida della Libertà, quest’anno realizzata all’interno delle mura. Un risultato eccezionale – afferma il presidente delle Contrade, Giovanni Barsanti, a nome di tutta l’associazione - per cui ringraziamo le compagnie ospiti provenienti da tutta Italia, e l’amministrazione comunale per gli spazi concessi e per la possibilità di realizzare al meglio questa quinta edizione della manifestazione”.