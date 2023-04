Conto alla rovescia per Cluster con Puccini Chamber Opera Festival

Sabato 29 aprile inizia alle ore 18 la settima edizione del Puccini Chamber Opera Festival organizzato dall’associazione Cluster, dalla Puccini International Opera Composition Academy Lucca e dal Teatro del Giglio con il contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio, Banca del Monte di Lucca, Vivi Lucca e la direzione artistica di Girolamo Deraco. Come è noto il Festival rappresenta il coronamento degli studi realizzati l’anno precedente, durante il Corso internazionale di composizione organizzato anch’esso dalla Cluster e dalla Puccini International Opera Composition Academy Lucca, nel quale affluiscono giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e selezionati in base al loro progetto lirico.

Si inizia appunto sabato 29 aprile alle 18 al Teatro San Girolamo con lo spettacolo dal titolo “Opera Memos” inserito anche nel Lucca Classica Music Festival. Saranno messe in scena le opere Nakhoda Manis opera da camera per soprano, mezzo soprano, baritono, attore e ensemble. Concept e musica: Yoko Hamabe Wylegala, libretto: Alessandro J. Bianchi; Ciclotimia opera da camera per soprano, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Concept e musica: Aaron Pelle, libretto: Anna Henwood; Telosma Cordata’s Dream chamber opera of a poisonous lie story per soprano, baritono, fixed media, video e ensemble Concept, musica e libretto: Wei-Chia Wu. Domenica 30 aprile il Festival si traferirà alle ore 21 al Teatro del Giglio vista l’eccezionalità dello spettacolo “Opera Id”. Si tratta della messa in scena per la prima volta di un’opera su Santa Zita dal

titolo Zita di Lucca, composta dal compositore americano Daniel Knaggs su libretto dello stesso Knaggs e Vincenzo Reale. Biglietti: 5 euro (29 aprile); 8 euro, ridotto 5 euro per gli spettacoli in cartellone il 30 aprile, 20 e 27 maggio.