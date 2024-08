Continua il casting per rinforzare l’attacco. Ciucci per la difesa, occhi su Gemignani

Fedato, Santini, Gemignani, Saporiti, più Ciucci. Ecco un quintetto per la Lucchese che verrà. Cominciamo dal "doge". La storia di Francesco Fedato in rossonero parte dal lontano 2011, quando il veneziano, oggi trentaduenne, mise piede per la prima volta al Porta Elisa con la squadra che militava nel campionato di Eccellenza. Da lì il grande salto in serie B e in serie A, quindi il ritorno nella Lucchese nel 2021, poi dopo la parentesi alla Vis Pesaro, di nuovo in rossonero lo scorso anno, caratterizzato però da un serio infortunio alla caviglia, con tre quarti di stagione compromessa. E’ di ieri la notizia che la società abbia prolungato fino a giugno 2026 il contratto del fantasista di Mirano. Andiamo avanti e siamo a Claudio Santini, altro ex rossonero nella stagione 2014, quella della presidenza Fauzi Hadi, che nella passata stagione è stato ingaggiato a peso d’oro dalla Virtus Entella, dopo che l’attaccante di Bagno a Ripoli aveva realizzato 16 reti nel Rimini. In Liguria Santini, penalizzato forse dal modulo tattico, non è stato all’altezza della sua fama. La Lucchese sarebbe dispostissima a riportarlo a casa, ma per riuscirvi deve sperare che l’Entella "accompagni" il giocatore sul piano della cosiddetta "buona uscita" e che lo stesso Santini accetti l’ingaggio della Pantera.

L’idea è sicuramente accattivante, ma non è di facile attuazione. E siamo ad un lucchese, sì perché Andrea Gemignani è nato 29 anni fa all’ombra delle Mura. Dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Empoli ha giocato sempre in serie C: Pontedera, Gavorrano, Sambenedettese, Alessandria, Livorno, Seregno e nelle ultime due stagioni nell’Arzignano. Un difensore che può agire sia a destra che a sinistra. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo. E chiudiamo questo quintetto con un giovanissimo. La società ha ufficializzato l’ingaggio di Damiano Ciucci, difensore di 19 anni, cresciuto nelle giovanili della Ternana.

Per lui un anno di apprendistato professionalizzante fino a giugno 2025. Ed ora le altre notizie che hanno bisogno però dei crismi della ufficialità, ma sembra definito l’ingaggio del trequartista Edoardo Saporiti, genovese di 23 anni. Dopo le prime esperienze in serie D nella Fezzanese e del Seravezza Pozzi, Saporiti ha esordito tra i professionisti nel Grosseto, quindi è passato prima nel Montevarchi e da gennaio dello stesso anno nella Torres, prima di finire nel Potenza, dove ha giocato ben 31 partite segnando anche 3 tre gol. Domanda banale: ma nel ruolo di trequartista non c’è già Bombagi? Sembra, infine, che per problemi personali non venga tesserato Zoppi.

Emiliano Pellegrini