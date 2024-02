“Container e rifiuti. Questa è diventata zona di spaccio“

La segnalazione arriva direttamente da un gruppo di cittadini di San Vito dove, in zona Mediaword, a un lato della strada di via Martiri delle Foibe c’è un container abbandonato con vari rifiuti. “Abbiamo notato – dicono gli abitanti – anche un via vai di ragazzotti che presumibilmente spacciano, ci sono state segnalazioni ai vigili urbani ma è sempre tutto lì. È stato ripulito un mesetto fa da un’associazione che ripulisce il territorio dalla plastica e se ne sono appropriati subito questi ragazzotti. Ci auguriamo che qualcuno intervenga“.