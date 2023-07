Consulenze psicologiche gratuite Incontri online offerti dal comune

CAPANNORI

Comincia martedì 18 luglio un nuovo servizio da parte del Comune di Capannori, la possibilità di incontri gratuiti con uno psicologo, probabilmente il primo in Toscana ad erogarlo. Al via le consulenze gratuite on line (ma se necessario anche in presenza) per tutti coloro che abbiano età superiore ai 14 anni.

Il Municipio di piazza Moro ha assunto due psicologhe per questo progetto e la particolarità è proprio questa: pur rimanendo la collaborazione con Asl, ad esempio, il servizio lo espleta l’Ente. L’iniziativa è stata illustrata in conferenza stampa dal sindaco Luca Menesini e dalle psicologhe Elisa Pierallini e Irene Patassini, con la responsabile dei servizi multipfessionali del Comune, Mariagiulia Mannocci.

"Non sei solo, non sei sola, è lo slogan – spiega il primo cittadino e siccome è necessario ed intercettare i nuovi bisogni, dobbiamo preoccuparci dei rifiuti, della manutenzione con il cantoniere di paese, degli spazi di comunità, bisogna anche rispondere a queste nuove esigenze. Le difficoltà della vita, le relazioni sfilacciate soprattutto dopo la pandemia, la commistione tra reale e virtuale, più banalmente la solitudine, devono essere affrontate al pari delle altre necessità che il territorio ci impone di soddisfare, anche quelle, come in questo caso, meno tangibili, immateriali.

Si riempiono trattati sui giovani, noi proviamo anche a fare qualcosa di concreto. Per questo ho fortemente voluto questo progetto – conclude Menesini - e ringrazio le professionalità che si mettono a disposizione, l’ufficio sociale e l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, in particolare la direttrice di zona distretto della Piana Eluisa Lo Presti e la responsabile del consultorio Patrizia Fistesmaire, per la collaborazione nel dare il via a un’iniziativa inedita, ma che oggi è necessaria. Da Capannori parte un messaggio chiaro agli adolescenti, ai giovani, agli adulti: non siete soli, c’è un servizio nuovo tutto per voi. Usatelo". Per entrare in contatto con loro basta inviare una mail all’indirizzo: [email protected] , dopo gli scambi via mail, se necessario, sarà concordato un appuntamento in presenza. Chi invece preferisce lo scambio immediato sarà possibile chattare via Telegram con gli specialisti scrivendo al numero 331.6511846, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 17.

Massimo Stefanini