Consorzio e Comune piantano ciliegi nel parco per i nuovi nati

"Un albero in più, più ossigeno per tutti". Nuovi alberi a Barga nell’ambito del progetto che vede insieme Il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord e il Comune che sabato prossimo metteranno a dimora altri ciliegi nel Parco degli Alpini (adiacente i Campi da Tennis) per celebrare i nuovi nati e fare la propria parte per mitigare i cambiamenti climatici. La specie selezionata Barga è molto robusta e autoctona, diffusa sul territorio nazionale e spesso utilizzata anche per adornare parchi e giardini. La ricca fioritura ben apprezzata dagli insetti impollinatori.

Spiega il Consorzio: "Proseguiamo la collaborazione con il Comune di Barga che ha aderito al nostro progetto di forestazione urbana, nato con l’obiettivo di contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici".

"Contenti di proseguire questo interessante progetto", si dicono la sindaca Caterina Campani e l’assessora Francesca Romagnoli.