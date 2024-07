Consiglio sulla sanità. Più di trenta interventi oggi a Palazzo Santini “Servono soluzioni“

L’intento dichiarato in premessa è quello di far venire al pettine tutti i nodi della sanità e di cercare di intercettare risposte dall’Asl. Una connessione difficile ma non impossibile visto che oggi al consiglio comunale aperto – inizio alle 14.30 (anche in diretta su Youtube) – interverranno almeno tre portavoce dell’Asl tra cui anche la dirigente del pronto soccorso, dottoressa Frosini. Un’occasione importante, voluta dal sindaco Mario Pardini, e a cui hanno risposto oltre trenta persone che si sono prenotate per intervenire, tra questi appunto anche i referenti Asl. Sarà una seduta fiume, che si prospetta però ricca di spunti. Dalle 14.30-15, proseguirà almeno fino alle 20 e a quel punto il presidente Enrico Torrini, valuterà insieme ai capigruppo se aggiornarsi a un’altra data (come sarà probabile) per il prosieguo del dibattito a quel punto interno all’emiciclo di Palazzo Santini.

In ordine di “apparizione“, dopo il breve saluto del primo cittadino, interverranno Paolo Pescucci, Maria Gemma Urbani, Gabriella Bertani, Gabriele Ciucci (Ordine degli infermieri), il presidente dell’Ordine dei medici Umberto Quiriconi, l’associazione Anaao (aiuti assistenti ospedalieri), i sindacati Cgil, Cisl, Fials, Uil, quello degli infermieri Nursind, poi in seguenza i tre portavoce dell’Usl Toscana Nord Ovest, a seguire Fabrizia Vornoli Leone, poi Cecilia Carmassi, Lorenzo Ghiadoni, Donatella Cortesi, Fiorenza Fanicchi, Giovanna Baccelli, Marco Puccinelli, Caterina Campani, Andrea Tagliasacchi, i consiglieri regionali del Pd Mario Puppa e Valetina Mercanti, poi Massimiliano Baldini e Elisa Montemagni, consiglieri regionali della Lega, Vittorio Fantozzi, consigliere regionale Fd’I, l’onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia), e l’onorevole Andrea Barabotti, parlamentare in quota Lega. Alcuni di loro saranno in collegamento online. “Il pronto soccorso così com’è non funziona – dichiara il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini –, non si può restare in attesa tutte quelle ore, una pratica in rotta di collisione con il concetto stesso di ’emergenza’. E’ importante creare occasioni di livello come questa del consiglio comunale aperto per aprire canali di comunicazione con l’Asl e cercare di ottenere soluzioni“.

Le testimonianze arriveranno da più parti: dai cittadini singoli, al comitato sanità che da sempre si batte su questo fronte, ai sindacati, ordini professionali e politici. E l’azienda sanitaria avrà l’occasione di prospettare meccanismi migliorativi del sistema che soprattutto pare ingripparsi per la carenza di personale. Una giornata importante, anche secondo il consigliere delegato alla sanità Alessandro Di Vito: “Grazie al consiglio comunale aperto – dice – i cittadini si potranno rendere conto anche dell’operato del sindaco Pardini, che ha prodotto idee, avanzato richieste e sottoscritto documenti finalizzati al miglioramento del servizio di pronto soccorso. Il Consiglio comunale non sarà punto di arrivo, ma una prosecuzione del lavoro svolto fino ad oggi perché la salute dei cittadini è un diritto primario ed una ricchezza da tutelare come bene pubblico“.

Laura Sartini