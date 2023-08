Consiglio comunale ’rosa’ Toschi nuovo presidente

Donna, 49 anni, laureata in economia e commercio, madre di un bambino e impiegata nell’ufficio acquisti di una multinazionale metalmeccanica con sede a Porcari. Ecco l’identikit di Serena Toschi eletta nuova presidente del consiglio comunale di Porcari, in sostituzione di Simone Giannini, divenuto assessore. "Sto vivendo un momento intenso della mia vita – ha commentato la neo presidente – faticoso ma ricco di soddisfazioni. So che il mio ruolo sarà ancora più complesso. Cercherò di essere una buona presidente del consiglio comunale, precisa, corretta ed efficiente, e di non deludere la fiducia che mi è stata dimostrata. Invito tutti i consiglieri e le consigliere a portare avanti, insieme, con maturità e senso delle istituzioni rappresentate, l’impegno comune per Porcari". Dedita al volontariato da circa 20 anni con Admo (associazione donatori di midollo osseo), Toschi è da tempo impegnata anche nel consiglio di istituto del comprensivo di Porcari. Eletta consigliera nel giugno 2022, ha ricevuto dal sindaco Leonardo Fornaciari la delega al volontariato e all’associazionismo, ai gemellaggi e scambi culturali.

Serena Toschi ha inoltre organizzato un percorso di formazione per il volontariato e ha coinvolto le scuole nel concorso artistico Un logo per La Piazza. Forte, inoltre, la spinta civile di Toschi per restituire alla comunità di Porcari la memoria delle tappe fondamentali della Resistenza con la collaborazione di Liberation Route: lo scorso 25 aprile è stato installato sulla facciata del palazzo comunale il primo di cinque Vectors of memory progettati dallo studio dell’architetto Daniel Libeskind, segnavia accompagnati da un Qr code che permetteranno di conoscere i fatti che accompagnarono la Liberazione di Porcari. Il prossimo vector verrà installato domenica (3 settembre) all’Angiolini.

"Ho in programma altri progetti per il volontariato – commenta Serena Toschi –. Insieme ai miei colleghi sto lavorando anche alla la Festa dello Sport, in programma per il 17 settembre. Il confronto con gli altri consiglieri è vitale e l’affiatamento che ci lega mi dà forza, energia e sicurezza in questo incarico da consigliere che non è semplice, specialmente quando si hanno già una famiglia e un lavoro da portare avanti".