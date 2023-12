Congresso regionale di “Azione“. Remaschi: "Aperti al confronto"

Si terrà domani a partire dalle 9 al Grand Hotel Guinigi, il congresso regionale di Azione Toscana, il partito fondato da Carlo Calenda che vede in Marco Remaschi il segretario regionale uscente. Ed è proprio Remaschi, che peraltro ricopre il ruolo di sindaco di Coreglia Antelminelli e con un recente passato di assessore regionale, a spiegare i contenuti dell’assise in programma.

"Il congresso rappresenta un momento chiave per Azione Toscana – dichiara il segretario uscente – offrendo l’opportunità di riflettere sulle conquiste del passato, ma anche sugli errori e di delineare la visione e gli obiettivi futuri del partito per la Regione Toscana; i membri iscritti avranno la possibilità di partecipare attivamente, contribuendo con le proprie idee e prospettive per il progresso di tutta la Toscana e non solo del nostro partito". Remaschi, è ufficiale, sarà candidato ancora una volta al vertice delle segreteria regionale. Ad aprire il congresso sarà il leader Carlo Calenda che si collegherà e presenterà una panoramica delle iniziative passate, discutendo delle strategie future per il partito.

Prosegue Remaschi: "Saranno inoltre invitati sul palco i rappresentanti delle altre forze politiche, al fine di promuovere un dialogo costruttivo e inclusivo sulla governance e lo sviluppo della Toscana; Azione Toscana è impegnata a costruire la partecipazione attiva dei cittadini nella vita politica, e il congresso regionale rappresenta un passo significativo per consolidare questa missione". Secondo Remaschi, inoltre, "il partito è aperto al confronto e alla collaborazione con altre forze politiche, con l’obiettivo comune di costruire un futuro migliore per la Toscana, viste anche le sfide elettorali previste per il 2024, ed è per questo che auspico la massima partecipazione al nostro congresso".