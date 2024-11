Conflavoro e Ebiasp per lo sport. Insieme donano un Dae al Comune

Conflavoro Lucca e l’ente bilaterale Ebiasp, in sinergia con l’ordine provinciale dei consulenti del lavoro presieduto da Marcello Signorini, hanno donato un defibrillatore semiautomatico al Comune di Lucca. È stato consegnato oggi al vicesindaco Fabio Barsanti durante un convegno all’Auditorium San Micheletto incentrato sulla riforma dello sport e sul contratto collettivo di Conflavoro per il settore. Il DAE sarà collocato nel rinnovato impianto di pattinaggio di via del Brennero, in concessione all’asd Skating Club Lucca.

“Siamo orgogliosi di donare l’ennesimo DAE al territorio - spiegano il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco e il direttore generale di Ebiasp, Gianluca Rossi - perché stavolta significa contribuire a valorizzare l’intero mondo associazionistico sportivo lucchese. È fondamentale investire nella sicurezza e nella salute di chi pratica sport e quindi provvederemo anche a erogare una formazione ad hoc per ribadire il nostro impegno. La prevenzione non è solo un dovere e siamo felici di collaborare con l’amministrazione comunale e l’ordine dei consulenti per sensibilizzare l’intero tessuto sociale”. L’assessore Barsanti ha ringraziato Conflavoro, Ebiaspe e l’asd Skating Club.