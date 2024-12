Confcommercio Lucca e Massa Carrara celebra 80 anni di storia e successi

È una data molto speciale quella di oggi – sabato 14 dicembre per Confcommercio Imprese per l’Italia – che copre il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara. È questo infatti il giorno in cui ricorrono 80 anni esatti dalla fondazione dell’associazione a Lucca: un percorso iniziato nel 1944 proprio da Palazzo Sani – ancora oggi sede di Confcommercio - a conflitto bellico mondiale ancora in corso e in mezzo dunque a mille difficoltà, che rende oggi la nostra una delle Confcommercio più longeve d’Italia.

La sua nascita, infatti, è addirittura precedente a quella della sede nazionale di Roma, avvenuta all’inizio del 1945. “In questi decenni – afferma il presidente Ademaro Cordoni – la nostra associazione ha saputo attraversare fasi storiche ricche di difficoltà per il Paese, trovando però sempre la forza per crescere e ampliare i suoi servizi, a fianco dei propri associati. Un impegno che ancora oggi rappresenta la nostra principale missione: sostenere gli imprenditori sotto ogni punto di vista, dall’attività sindacale al credito e dalla formazione ai servizi, in quella che è un’altra fase storica a dir poco complessa”.

“Raggiungere oggi questo traguardo così significativo – chiude Cordoni – è motivo di autentico orgoglio, augurando alla nostra associazione di vivere altri 80 anni sempre in prima linea”. Da parte del presidente dell’associazione, Ademaro Cordoni, dell’intera giunta, del Consiglio direttivo e del direttore Sara Giovannini di Confcommercio Imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara un sentito ringraziamento a tutti coloro che dal 1944 – dirigenti e dipendenti tutti – abbiano lavorato e collaborato per l’associazione, contribuendo ciascuno a mettere un piccolo mattoncino nel suo percorso di creazione, crescita e consolidamento.

Tra gli ultimi progetti già scesi in campo la volontà di legare i grandi eventi e le manifestazioni clou della città alle botteghe della tradizione, ai ristoranti storici, al tessuto commerciale più autentico.