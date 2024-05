Confcommercio, il 25 giugno il presidente

Grande partecipazione giovedì scorso a Palazzo Sani per l’assemblea ordinaria e straordinaria (foto) di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara. Diverse decine i commercianti presenti in rappresentanza di tutti i territori: dalla città capoluogo e la Piana di Lucca, fino alla Valle del Serchio e la Versilia, passando per Massa, Carrara e la Lunigiana. Fra i temi affrontati nel corso della serata, l’approvazione all’unanimità del rendiconto consuntivo dell’anno 2023 e quella del nuovo statuto dell’associazione. Un passaggio, quest’ultimo, che ha segnato di fatto l’avvio delle procedure per le elezioni del nuovo presidente interprovinciale di Confcommercio. A tale proposito Paolo Paladini – in qualità di “consigliere anziano” – e la direttrice Sara Giovannini comunicano che la riunione del Consiglio direttivo dell’associazione per l’elezione del presidente si terrà martedì 25 giugno alle 21, sempre a Palazzo Sani.

Così come indicato dal nuovo statuto, per esser considerate valide le candidature dovranno essere sostenute dalla firma di almeno 100 soci effettivi, in regola con il contributo associativo per gli anni 2023 e 2024. Per potersi candidare è necessario che le imprenditrici o gli imprenditori aspiranti siano soci effettivi di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara da almeno 4 anni, in regola con il contributo associativo, titolari o legali rappresentanti di impresa avente sede in una delle due province e che esercitino la propria attività da almeno 10 anni.