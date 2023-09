Condotto pubblico “La morìa di pesci non dipende dalla centrale“

In riferimento alla moria di pesci nei fossi di San Pietro a Vico e di Marlia, Enel Green Power precisa che i lavori alla centrale idroelettrica di Vinchiana non hanno niente a che vedere con gli episodi segnalati. “Si tratta della vuotatura delle condotte pubbliche, che non sono gestite dall’azienda elettrica e le cui attività di svaso vengono programmate ed effettuate dai soggetti competenti.