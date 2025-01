Condanna definitiva 8 anni e mezzo. Trentenne arrestato ad Altopascio

Doveva scontare 8 anni e mezzo di pena. È stato arrestato dai carabinieri di Altopascio, in base di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno. Si tratta di un italiano, 30anni, residente ad Altopascio, pregiudicato. Alle 15.30 di mercoledì, i militari dell’Arma si sono recati all’abitazione dell’uomo dove hanno eseguito il provvedimento. È risultato che il giovane doveva scontare la pena di 8 anni e sei mesi, a seguito di sei condanne definitive emesse a suo carico per i reati di truffa, resistenza a Pubblico Ufficiale, furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione, commessi dall’anno 2014 al 2023. L’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria.

M.S.