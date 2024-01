Concorso lirico Puccini. E’ per giovani talenti, lo lancia il Conservatorio. Ma con Veronesi è gelo

Nell’anno delle Celebrazioni Pucciniane, il Conservatorio “Boccherini” lancia un concorso di canto lirico dedicato proprio a Giacomo Puccini. Ieri mattina la presidente Maria Talarico, il direttore GianPaolo Mazzoli e il maestro Giovanni Dagnino, docente di canto del Conservatorio (nella foto), hanno presentato il Primo concorso internazionale di canto “Premio Giacomo Puccini”, nato con l’intento di onorare il centesimo anniversario della morte del Maestro attraverso una competizione dedicata ai giovani talenti iscritti ai conservatori italiani e stranieri.

Il “Premio Puccini” ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Concorso “Giacomo Puccini” si terrà a Lucca dal 4 al 6 aprile. Possono partecipare cantanti lirici di ogni nazionalità̀, senza limiti d’età, purché regolarmente iscritti a un Conservatorio di Musica italiano e/o europeo per l’Anno accademico 2023/2024. Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 5 marzo tramite un apposito form su www.boccherini.it/concorso-internazionale-puccini/.E’ previsto un programma libero, per partecipare al quale i concorrenti dovranno presentare quattro brani da opere liriche di ogni epoca e di qualsiasi autore di cui almeno una in lingua italiana e una in lingua straniera; “Premio Puccini”, per essere ammessi al quale i cantanti dovranno inserire nel programma libero almeno un’aria tratta dalle opere di Giacomo Puccini. Il primo premio per il vincitore o la vincitrice del Concorso è di 2.000 euro, oltre a un concerto remunerato con l’Orchestra del Conservatorio “Boccherini” da tenersi nel 2025. Il secondo premio è di 1.500 euro e il terzo di 1.000 euro. Mille euro e un concerto remunerato in occasione di Lucca Classica Music Festival 2024 per il vincitore e la vincitrice delle categorie “miglior voce femminile” e “miglior voce maschile”. Sono previsti anche altri premi minori, borse di studio e audizioni in teatri italiani ed europei.

E’ una risposta al presidente del comitato delle celebrazioni Alberto Veronesi? “Questo progetto è progetto partito prima, già nell’estate scorsa. Certo se avessimo un aiuto da parte del Comitato promotore ci farebbe solo piacere“. Dopo le dimissioni di Mazzoli dal comitato scientifico delle Celebrazioni Pucciniane ci sono stati contatti o riavvicinamenti? “No, al momento nessuno, tutto tace“. E, quindi, il Boccherini guarda avanti. “Anche perchè questo è il Conservatorio dove Puccini iniziò i suoi studi, ed è con senso di dovere oltre che con grande entusiasmo che lo celebriamo con queste e con altre iniziative che presenteremo a breve“, hanno sottolineato Mazzoli e Talarico. La finale del concorso, in programma il 6 aprile e alla quale verranno ammessi un massimo di 15 partecipanti, si terrà all’auditorium del Conservatorio e sarà aperta al pubblico.

La giuria è formata da illustri personalità del mondo della musica classica: oltre al maestro Mazzoli (presidente di giuria) e al Maestro Dagnino, troviamo Gianni Tangucci, coordinatore artistico dell’Accademia di Perfezionamento del Maggio Musicale Fiorentino; il soprano e regista Stefania Bonfadelli; il tenore Giuseppe Filianoti; il baritono Bruno De Simone; il direttore Artistico Opera di Bilbao Cesidio Niño García; il general manager dell’Opera di Cluj-Napoca Florin Estefan. Nel corso della serata finale del concorso sarà consegnato un Premio speciale alla Carriera al Maestro Pier Luigi Pizzi.

Laura Sartini