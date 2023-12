Concorso avvocati. La polemica di Fdi

"Perché reclutare uno psicologo esterno, per il concorso di avvocato, a Capannori?". La domanda è posta da Elisabetta Triggiani, direttivo FDI Capannori. "La determina è la 1516, la materia mi riguarda, visto che anche io sono avvocato. Il Comune di Capannori ha indetto un bando per l’assegnazione di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Legale e con la determina dei giorni scorsi la medesima amministrazione ha pensato bene di spendere dei soldi pubblici per integrare la commissione esaminatrice con uno psicologo. Però si spenderanno 818 euro di soldi pubblici. Ritengo c- prosegue Triggiani - che la spesa per l’esperto psicologo sia inutile. Bastava nominare nella commissione uno dei validissimi psicologi che sono già in servizio presso l’Ente con evidente risparmio".

M.S.