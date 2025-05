Concorso “Artigianato e Scuola“. Una partecipazione da record e domani l’attesa premiazione

L’edizione numero 45 del Concorso Artigianato e Scuola, promosso da Confartigianato Imprese di Lucca, ha tagliato un nuovo record. Per la prima volta infatti hanno partecipato anche una scuola dell’infanzia e una scuola serale. Anche quest’anno numeri importanti: hanno partecipato ben 16 scuole Primarie, 8 Medie Inferiori e 9 Medie Superiori per un totale di alcune centinaia di studentesse e studenti degli istituti scolastici di Piana di Lucca, Mediavalle, Garfagnana e Versilia.

L’attesissima cerimonia di premiazione è in programma domani alle 9.30 in San Francesco a Lucca. Sono stati invitati a partecipare numerosi esponenti delle istituzioni: il sindaco Mario Pardini, il Prefetto Giusi Scaduto, l’assessore regionale a Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio Stefano Baccelli, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale professoressa Marta Castagna, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini, il presidente di Artigiancredito Consorzio Fidi Fabio Petri e la coordinatrice del concorso, la professoressa Donatella Buonriposi. A fare gli onori di casa la presidente di Confartigianato Imprese di Lucca Michela Fucile che saluterà i presenti e lascerà poi la parola alle autorità, mentre spetterà al direttore di Confartigianato Imprese Roberto Favilla il compito di moderare i lavori.

Quest’anno il Concorso viene realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di Artigiancredito Consorzio Fidi. Confartigianato Imprese di Lucca ringrazia anche il Comune di Lucca per il patrocinio e il pittore Dario (Lustro) Barsotti per la realizzazione delle stampe tipografiche.

Scuole dell’infanzia: Scuola infanzia “Centrale” di Castelnuovo Garfagnana. Scuole primarie: 1 “Radice” Arancio; 2 “Mimosa” Lucca; 3 S.Maria del Giudice; 4 Guamo; 5 Pieve S.Paolo; 6 Segromigno in Piano; 7 Segromigno in Monte; 8 Gragnano; 9 Spianate - Altopascio; 10 Valdottavo; 11 Piegaio - Pescaglia; 12 Gallicano; 13 Camporgiano; 14 Monsagrati; 15 Piano di Conca; “Dante Alighieri” di Colle di Compito.

Le scuole medie inferiori premiate.

Sezione elaborato scritto/grafico /pittorico

Classi 1e: 1° premio classe 1ª S media San Martino in Freddana; 2° premio classe 1ª C istituto “Sforzi” Piano di Conca: 3° premio classe 1ª C media “Rosso di San Secondo” Capezzano. Classi 2e: 1° premio non assegnato; 2° premio classi 2ª B – 2ª C comprensivo “Sforzi” Piano di Conca; 3° premio 2ª A – 2ª B media “Rosso di San Secondo” Capezzano. Targa NoiTv “Libro pop-up” a Cerri Aurora – Pardini Lorenzo 2ª B “Rosso San Secondo” Capezzano. Classi terze: 1° premio non assegnato; 2° premio classe 3ª C comprensivo “Sforzi” Piano di Conca; 3° premio ex-aequo Marchioro Giulia – Poletti Emma classe 3ª B “Sforzi” Piano di Conca e classe 3ª A – 3ª B – 3ª C media “Rosso San Secondo” Capezzano. Targa “Artigiani per sempre” Confartigianato Puccini Lorenzo 3ª A comprensivo “Sforzi” Piano di Conca. Targa NoiTv a Lorenzini Martina classe 3ª A media “Custer de Nobili – i.c. Lucca 7”.

Sezione multimediale

Classe 1ª: 1° premio alla 1ª D media “Jenco – i.c. Darsena” Viareggio. Non assegnati gli altri premi.

Sezione tridimensionale

Classe 1ª: 1° e 2° premio non assegnato; 3° premio ex aequo – classe 1ª B “Custer de Nobili – i.c. Lucca 7” e classi 1ª A – 1ª C media “Custer de Nobili“.

Classi 2e: 1° premio 2ª A – 2ª B – 2ª C – 2ª D “Don Aldo Mei” San Leonardo in Treponzio; 2° premio ex – aequo 2ª B Violini Edoardo – Fontani Nathan – Benedetti Mattia media “Calvino” - Montecarlo e Marchetti Maria Cristina – Corazza Lara 2ª B “Rosso San Secondo” capezzano; 3° premio Bachini Charlotte – Seghetti Giulia 2ª C – 1ª A “Calvino” Montecarlo. Classi 3e: 1° premio classi 3ª A – 3ª B – 3ª C media “San Secondo” Capezzano; 2° premio ex aequo classi 3ª A – 3ª B – 3ª C media “San Secondo” Capezzano; classe 3ª P con la collaborazione Catelani Samuele classe 1ª P media “Puccini” Pescaglia; 3° premio ex aequo classe 3ª A media “Calvino” montecarlo e Lloyd Calvano 3ª B media “San Secondo” Capezzano. Targa “La Nazione“ a Kaur Singh Harman – Sforzi Rachele – Gualtieri Giulia 3ª C “Custer de Nobili – i.c. Lucca 7”. Targa Not Tv Giovannetti Miriam – Ricci Viola 3ª B “San secondo” Capezzano.

Sezione tecnologica

Classi 1e: 1°, 2° e 3° premio non assegnati. Targa “La Nazione“ alla classe 1ª D “i.c. Darsena – media “Jenco” Viareggio. Classi 2e : 1° premio non assegnato; 2° premio Paolini Giorgia – Neri Elisabetta – Chilosi Camilla – Ladra Rocco 2ª A Pardini Lorenzo 2ª B media “San Secondo” Capezzano; 3° premio ex aequo classi 2ª A – 2ª B media “San Secondo” Capezzano e Bertoni Angelica 2ª B comprensivo “Sforzi” Piano di Conca. Classe 3ª: 1° e 2° premio non assegnati; 3° premio alla 3ª media “San Secondo” Capezzano. Targa NoiTv classi 3ª A – 3ª B – 3ª C

“Calvino” Montecarlo.

Scuole medie superiori

Sezione lavoro scritto. 1° premio non assegnato; 2° premio “Liceo linguistico Byron” Lucca; 3° premio non assegnato. Sezione lavoro grafico pittorico: 1° premio “Liceo artistico Passaglia – corso serale” Lucca; 2° e 3° premio non assegnati. Sezione multimediale: 1° premio 4ª A Tgc Sodini Andrea classe 3ª A Tgc “Isi Pertini” Lucca; 2° premio Di Fazio Leonardo 5ª A, Gallione Ginevra 4ª A istituto don Lazzeri-Stagi Pietrasanta; 3° premio Vancheri Elisa Maria 5ª SE “Liceo Vallisneri” Lucca; premio speciale “Yacht Broker srl“ classi 4ª Mat – 3ª Mat “Isi Marconi” Seravezza.

Sezione tridimensionale

1° premio classe 3ª H Liceo artistico musicale “Passaglia” Lucca; 2° premio ex aequo alunni sez. serale “Liceo artistico Passaglia – corso serale” Lucca e classi 3ª M “Isi Machiavelli – Civitali” Lucca; 3° premio classi 4ª AT – 4ª CT -5ª CT/ET – 5ª FT – 4ª AS – 4ª BS – 5ª BS Iis “Galilei” Viareggio. Targa “La Nazione“ a Pardini Sara classe 3ª M “Isi Machiavelli – Civitali” Lucca.

Sezione tecnologica

1° premio ex aequo classi 3ª -4ª -5ª indirizzo marmo Isi “Marconi” Seravezza e classe 4ª CM istituto professionale “Giorgi” Lucca; 2° premio non assegnato; 3° premio classe 4ª AT – 4ª BT – 5ª AT – 4ª BS – 4ª CT – 5ª CT/ET – 5ª BS Iis “Galilei” Viareggio. Targa Confartigianato classi 4ª Mat – 3ª Mat Isi “Marconi” Seravezza; targa NoiTv rivolta a tutto l’istituto Iss “Galilei” di Viareggio.