Concorsi negli enti pubblici, i corsi di Cisl e Uil

Si affilano le armi in vista dei nuovi concorsi di Comune e Provincia in tema amministrazione.

In particolare Fp Cisl lancia il nuovo corso per la preparazione ai prossimi concorsi per istruttori e funzionari amministrativi nella Pubblica Amministrazione (Comune e Provincia) della durata di 36 ore complessive. Le lezioni si terranno in presenza e anche in modalità virtuale su specifica piattaforma che consentirà la registrazione delle lezioni. Gli iscritti usufruiranno di materiale, slide e risorse per implementare le tematiche del corso, e al termine delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione. L’inizio sarà nel mese di novembre. Informazioni di dettaglio alla mail [email protected]

Corsi di preparazione ai concorsi per la Polizia Municipale da parte di di Uil Fpl Lucca in collaborazione con Opes Formazione. Il corso che si svolgerà in modalità videoconferenza nelle ore serali. Destinatari sono tutti i cittadini ambosessi, in possesso del diploma di scuola media superiore o di altri titoli superiori. Didattica : Il corso avrà sviluppo conseguenziale con dispense , diapositive, slides e simulazione di prove concorsuali. Docenti: Comandanti e ufficiali di Polizia Locale, oltre a diversi docenti della scuola interregionale di Polizia locale. Per informazioni rivolgersi alla Uil Fpl Via delle Tagliate III, 252 (davanti al Luna Park) nei giorni di lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.30 o all’indirizzo mail [email protected].