Concorsi BargaJazz, tutti i finalisti. Ecco i brani e i gruppi selezionati

Mentre vanno avanti i concerti nei borghi della Valle del Bargajazz festival, sono stati adesso annunciati i brani ed i gruppi finalisti per i concorsi di BargaJazz.

Nato nel 1986, il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz è uno dei più prestigiosi a livello europeo e vede la partecipazione di compositori provenienti da tutta Europa. Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi, per il 2024 la musica del sassofonista Joe Henderson.

Il concorso ha l’obiettivo di offrire l’opportunità ai compositori/arrangiatori di far eseguire le proprie opere da un’orchestra professionale e stimolare la produzione di nuove composizioni. Per la sezione A (arrangiamenti su musiche di Henderson) sono stati selezionati i brani: A Shade Of Jade di Niccolò Angioni; Inner Urge di Davide Saetta; Punjab di Stefano Gullo; Jinrikisha di Gerardo Pepe; Black Narcissus di Monique Chao; Mo’ Joe di Martino Corso; Black Narcissus di Roberto Cecchetto. Per quanto riguarda invece la sezione B (composizioni originali) sono stati ammessi alla fase finale: Luce di Francesco Spinazza; Sun Lover di Daniel Hofecker; Retrospective di Thobias Hoffman; Monte di Luna di Giuseppe Savarese; Baa, Baa, Funk Sheep di Marco Battigelli; Circular Line di Antonello Sorrentino. La Barga Jazz orchestra diretta da Mario Raja, con ospite il sassofonista statunitense Chris Cheek, eseguirà i brani nelle serate del 23 e 24 di agosto al Teatro dei Differenti.

Infine, per quanto riguarda la sezione dedicata ai gruppi emergenti under 35 (BargaJazz Contest) saranno quattro le formazioni finaliste che si esibiranno il 19 e 20 di agosto presso i giardini di Villa Moorings: si tratta di Lorenzo Simoni Quartet; Jōshō Jazz Quartet; Alessandro Pennino Trio e il sestetto Saihs.

Il programma del festival è disponibile sul sito www.bargajazz.it, mentre per ricevere informazioni sulla manifestazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Luca Galeotti