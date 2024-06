Concerto per pianoforte. In memoria di Laura

Venerdì alle 19, nella notte più breve dell’anno, la Fondazione Mario Tobino in collaborazione con il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani e la scuola di musica Sinfonia, organizza nello storico chiostro dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano un concerto per pianoforte in memoria della celebre pianista Laura Pasqualetti recentemente scomparsa.

Si esibiranno due giovani pianisti Riccardo Guadagnino (15 anni) e Lorenzo Gorgoni (14 anni), vincitori del premio “Laura Pasqualetti” della terza edizione del concorso nazionale pianistico “Città di Lucca” che ha visto, lo scorso maggio, la partecipazione di oltre quaranta talentuosi giovani musicisti, suddivisi in tre sezioni: libera, Smim (Scuole medie ad indirizzo musicale) e licei musicali. Riccardo e Lorenzo ci faranno ascoltare musiche di Schubert, Beethoven e Chopin. I due giovani vincitori hanno dimostrato padronanza interpretativa e gusto musicale, oltre ad una padronanza tecnica davvero esemplare.

Il presidente del Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, Francesco Pardini, è lieto di portare per la prima volta la cultura musicale all’interno di un luogo di dolore come l’ex ospedale di Maggiano. “E’ importante” - dice Pardini “ che la città di avvicini sempre di più a questo luogo così importante per la storia lucchese. Grazie alla Fondazione Tobino, mi auguro che questo evento sia il primo di una lunga serie di appuntamenti culturali e musicali incastonati in un ambiente sicuramente da valorizzare “. La serata sarà condotta Silvia Tocchini (prenotazione obblicatoria al 347 9951581.