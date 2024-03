Concerto-evento “sulle tracce di Chet Baker“ col Jazz Club di Barga

Domani il Circolo Acli di Vitiana organizza l’evento “Ti ho a cuore – La Toscana a Vitiana” nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana. Il progetto è stato infatti premiato dal Consiglio Regionale della Toscana ottenendo un cofinanziamento. L’intento è quello di approfondire e valorizzare il patrimonio di valori civili e spirituali che tanto caratterizzano l’identità storica toscana e la sua tradizione di diritti e civiltà. L’evento concentrerà in una giornata di studio e riflessione a tutto tondo, con l’intervento di seminariale di esperti in tema di legalità e la rappresentazione di contenuti artistici, l’identità storica toscana approntata sulla difesa dei diritti.

Aprirà la giornata alle ore 10.30 un convegno che tratterà l’origine della cultura dei diritti civili in Toscana, anche con accenni al contesto storico-sociale e alla ricettività della cultura della legalità nelle periferiche comunità dell’Appennino. Sarà tra i relatori presente il Prof. Dario Giorgetti, dall’Università di Bologna ma originario proprio di Vitiana, con un intervento dal titolo “La Colonna e la Vite. Note sulla vita giuridica e comunitaria di Vitiana tra XIII e XVIII secolo”.

In coerenza con il bando per le celebrazioni della Festa della Toscana, seguirà l’intervento di Mons. Giuseppe Andreozzi per una curvatura degli argomenti affrontati legata alla figura di Don Lorenzo Milani con “Don Lorenzo Milani: I Care, La Toscana dei valori umani”. Oltre alla parte seminariale ed un momento conviviale, l’evento beneficerà dalle ore 14.30 di un’esibizione musicale dal titolo “la musica della tolleranza - Sulle tracce di Chet”, dedicato a Chet Baker e svolto in collaborazione col Jazz Club di Barga con Alessio Bianchi (tromba), Andrea Garibaldi

(pianoforte), Nino Pellegrini (contrabbasso).