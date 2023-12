Concerto di Natale dell’Istituto Pia Pera con la media Del Prete

Si terrà domani alle 17.30 il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Pia Pera già Lucca 3, in collaborazione con l’associazione dei genitori “Scuola in movimento 3.0”, nello splendido Auditorium di San Romano in centro. Apriranno l’esibizione gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria C. Del Prete diretti dalla prof.ssa Lorella Sfingi.

A seguire, gli alunni dell’orchestra dell’indirizzo musicale della scuola secondaria, in alternanza e assieme ai ragazzi del coro dell’ Istituto, si esibiranno in uno splendido pot-pourri di musiche di autori come L.Van Beethoven, M. Ravel, G. Bizet, G. Puccini, E. Morricone, senza dimenticare i più celebri brani della tradizione natalizia italiana ed estera. A preparare l’orchestra ci sono i proff. Fabrizio Graceffa, Giulia Matteucci, Monica Poggiani e Angelo Ferrua, mentre il coro è preparato dalla prof.ssa Flavia Girolami con l’accompagnamento al pianoforte della prof.ssa Rebecca Ambrosini. L’ingresso è libero a offerta.