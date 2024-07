Venerdì alle 21.15, la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri, si esibirà nel Piazzale della Pieve, a San Gennaro per il consueto Concerto d’Estate per celebrare il centenario della morte del compositore Giacomo Puccini. Il concerto, titolato “Puccini a San Gennaro”, nasce in collaborazione e con il sostegno del Centro Studi Giacomo Puccini, quale evento destinato alla scoperta e valorizzazione dei capolavori pucciniani. Durante la serata, infatti, saranno presentati ben due inediti dell’immortale compositore.