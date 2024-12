Concerto del Serchio delle Muse a Castelnuovo per la festa di Santa Lucia

Mercoledì 11 dicembre, alle 21, a Castelnuovo, l’Oratorio di Santa Lucia ospiterà un interessante concerto del Serchio delle Muse, il festival lirico ideato dal maestro Luigi Roni, proprio in occasione delle celebrazioni per la tradizionale festa dedicata alla protettrice della vista, Santa Lucia, che, ogni anno, anima lo storico quartiere del capoluogo garfagnino.

Protagonista assoluto di serata il Trio Mila, composto dal soprano Delia Palmieri e dalle musiciste Federica Baronti (flauto) e Diana Colosi (arpa), che si cimenterà in un repertorio molto vario e ricercato in un viaggio emozionante che va dal 1500 e al 1800 con incursioni anche nel secolo scorso.

Dall’omaggio al genio di Leonardo da Vinci, personaggio di spicco del Rinascimento italiano, al dovuto tributo al maestro Giacomo Puccini nell’anno della ricorrenza del centenario dalla scomparsa, un’occasione per respirare l’arte, in un luogo di per sé ricco di suggestioni, anche attraverso la voce narrante di Luca Scarlini che rievocherà la figura di Fulvio Testi.

"Grazie alla gentile concessione del parroco di Castelnuovo monsignor Angelo Pioli - spiega il presidente de "Il Serchio delle Muse" Fosco Bertoli – e alla fattiva collaborazione degli abitanti del quartiere di Santa Lucia, proponiamo questa serata musicale all’interno della chiesa in via XX settembre con lo spirito di valorizzare questo edificio ed arricchire il programma di eventi a ridosso della festa del 13 dicembre, ricorrenza della memoria della santa".

Il concerto è a ingresso libero. Le offerte della serata andranno a favore dell’Associazione "Il Sogno" onlus di Castelnuovo che si pone come obiettivo primario l’aiuto ai bambini e alle loro famiglie, promuovendo iniziative che favoriscono la crescita serena dei piccoli nel rispetto dei loro bisogni e delle loro necessità.