Concerto aperitivo con Buggiani al piano

Domenica alle 11.30, al Teatro San Girolamo, terzo appuntamento con la rassegna primaverile dei Concerti Aperitivo, realizzata dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio “L. Boccherini”, un format che offre ai più promettenti studenti del Conservatorio stesso un qualificato palcoscenico dove poter mettere a frutto i lunghi anni di studio. A esibirsi sarà il pianista Pierpaolo Buggiani, impegnato in un recital suddiviso in due parti: in apertura di programma la celeberrima Sonata di Ludwig van Beethoven n. 23 in fa minore op. 57 “Appassionata”, cui seguiranno i 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin.

Al termine del concerto (posto unico 5 euro) sarà servito un aperitivo con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. La rassegna si concluderà domenica 5 maggio alle ore 11.30 con il concerto del duo Natalia Monserrat Ulloa Rodriguez (flauto) ed Elia Faccini (pianoforte), che dedicheranno il loro concerto all’evoluzione del linguaggio flautistico nei morceau de concours del Consevatorio Nazionale Superiore di Parigi. Uno speciale ringraziamento ai Mecenati del Teatro del Giglio – Akeron, Gruppo Esedra Leading Education, Lucart, Lucca Crea, Martinelli Luce – che hanno dimostrato sensibilità e lungimiranza nel sostenere l’attività dell’istituzione culturale Teatro del Giglio.