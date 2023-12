“ConcertiAmo“. Note e pagine si incontrano

Gran finale per il Festival ConcertiAmo Lucca 2023 organizzato dall’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica. Domani alle 18 alla casermetta Santa Croce, Mura Urbane, si concluderà per questo anno, con Parole in Sinfonia, un originale e atteso appuntamento dedicato all’incontro tra musica e letteratura.

Dopo l’illustrazione dell’Antologia poetica Fissando in volto in gelo, alla presenza di Pasquale Lenge, Piero Nissim, Chiara Rantini e Anna Maria Scopa, rappresentanti degli 80 autori provenienti da tutta Italia, accoglierà il

debutto in anteprima assoluta del romanzo e del poema sinfonico “Sinfonia di un bosco in rivolta“ di Paola Massoni, Transeuropa Edizioni, presentati dalla giornalista Romina Lombardi, che converserà con l’autrice. L’evento proseguirà con la performance del noto attore Paolo Giommarelli, che alternerà le letture tratte dal libro all’inedita colonna sonora della fiaba contemporanea, composta e diretta dalla stessa Paola Massoni, ed eseguita dai brillanti professori del Kalliope Ensemble: Anastassia Ossipova, Lorenzo Petrizzo, Osvaldo Dal Boni, Elisabetta Casapieri, Mirco Capecchi, Esther Todaro, Elena Giannesi, Andrea Menicucci, Alessandro Carrieri e Daniele Desi, con la partecipazione di alcuni allievi di Roberto Cecchetti, violinista recentemente scomparso, divenuto uno dei personaggi del romanzo. ConcertiAmoLucca2023, Festival cameristico dedicato alla ‘musica di confine’ ripropone dunque un altro ricco appuntamento fedele al proprio Dna, tra canzone, danza e cinema e letteratura.

L’ingresso è libero, gli autori rimarrano a disposizione per firmare le copie. Ci sarà la possibilità di lasciare un contributo volontario che sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Costello di Crasciana, Bagni di Lucca, nata per dare aiuto alle famiglie di ragazzi affetti da una rara malattia genetica.