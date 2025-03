Conad a Gallicano. Festeggiati i 25 anni

"Per i venticinque anni di Conad a Gallicano, un sentito grazie va a Luca Bertoli, direttore storico del punto vendita locale, con il quale abbiamo una collaborazione continua e a Roberto Toni, presidente di Conad Nord Ovest, che da oltre 10 anni continua a innovare e investire sul nostro territorio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Grazie, poi, a tutti i dipendenti che ogni giorno si impegnano e fanno del Super Store di Gallicano un luogo non solo di commercio, ma anche di rapporti umani, decretandone il valore costante. Buon compleanno da tutta la comunità". Queste le parole dedicate dal sindaco di Gallicano, David Saisi, durante la celebrazione ufficiale dell’importante anniversario che sabato scorso ha riunito all’interno della grande attività commerciale i primi cittadini di tutto a la Valle del Serchio, compreso, tra i tanti, anche il sindaco di San Romano in Garfagnana e presidente Unione dei Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, a testimonianza del grande rilievo tributato al Superstore da molte comunità. Con loro, presenti i dipendenti, a oggi 120, di cui 97 donne e 23 uomini, cittadini e una moltitudine di utenti giunti dall’intera Valle.

In apertura di consesso, nel ringraziare i presenti, il presidente di Conad Nord Ovest e socio del punto vendita di Gallicano, Roberto Toni, ha segnalato la presenza nella prima fila della sala di Ardelio Pellegrinotti, sindaco di Gallicano dal 1990 al 2004, tributandogli il riconoscimento quale artefice e sostenitore indefesso del progetto che venticinque anni fa decretò l’apertura dell’ipermercato, allora chiamato "Pianeta Conad". "Il Conad Superstore di Gallicano - ha ribadito poi Roberto Toni - celebra un anniversario che lo vede come modello di sviluppo economico e sociale, con investimenti per l’occupazione, la comunità e l’ambiente. É riconosciuto non solo come luogo dove fare la spesa, ma anche per il suo valore quale importante motore di crescita per la Garfagnana".

Fio. Co.