Con Scuola Edile al San Giorgio locali rinnovati

L’Ente Scuola Edile Cpt Lucca, sotto la guida del Presidente Simone Bianchi e del Vice Presidente Lorenzo Sichei, ha recentemente portato a termine un significativo intervento all’interno della struttura penitenziaria del San Giorgio, sotto la Direzione della dottoressa Santina Savoca. Grazie ad un finanziamento messo a disposizione dal Provveditorato Regionale A.P. di Firenze infatti, su richiesta della direttrice Savoca, è stato possibile rinnovare e tinteggiare le pareti del corridoio e di tutte le camere di detenzione ormai deteriorate dal tempo di una sezione.

Inoltre, sempre nella stessa sezione, è stato risanato il locale docce, migliorando così le condizioni ambientali e creando un ambiente più adeguato.

L’iniziativa ha un doppio obiettivo: da un lato, contribuisce a migliorare le condizioni della struttura carceraria, rendendola più vivibile; dall’altro, offre ai detenuti la possibilità di acquisire competenze specifiche nel settore dell’edilizia, un’area che offre concrete opportunità di impiego al di fuori del carcere. Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti pubblici, privati e il mondo del lavoro possa trasformarsi in un’opportunità di riscatto per chi sta vivendo un periodo di detenzione, consentendo loro di acquisire nuove competenze e prepararsi per una vita post-carceraria più dignitosa.