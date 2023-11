Con Luccasenzabarriere Comics accessibili “Grande sinergia e collaborazione“

“Siamo soddisfatti di come si è svolta la manifestazione: grazie alla collaborazione e alla sinergia con Lucca Crea abbiamo potuto garantire l’accessibilità a Lucca Comics & Games”. Così il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere ODV, Domenico Passalacqua, traccia il bilancio dei 5 giorni di servizio. “Grazie ai montascale che avevamo a disposizione - spiega - abbiamo aiutato 30 persone a superare le barriere architettoniche e le 5 carrozzine concesse dall’Ortopedia Michelotti sono state noleggiate gratuitamente a chi ne aveva bisogno. Oltre ad essere presenti alle biglietterie e ad alcune salite delle Mura, ci siamo spostati anche al Campo Balilla dove il ghiaino rendeva difficoltoso il passaggio delle persone con disabilità. Insomma, tutto è filato liscio. La soluzione di far entrare 4 persone insieme al portatore di disabilità è sicuramente una grande conquista, molto apprezzata dal pubblico. Ci tengo a ringraziare Lucca Crea per aver dimostrato grande sensibilità e attenzione verso chi ha una mobilità ridotta. Parliamo di persone con disabilità, ma anche di donne incinta che abbiamo assistito con gioia. Un grazie enorme agli studenti dei tre istituti, Pertini, Nottolini e Carrara, che sono stati con noi in questi 5 giorni“.