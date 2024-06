Con l’estate tornano le sagre. Tutti gli appuntamenti delle feste paesane nei paesi

Rappresentano convivialità, aggregazione sociale, stare insieme, condivisione, inclusione (poiché tutta la comunità è partecipe in ogni sua peculiarità) senza dimenticare la gastronomia che, a sua volta, diventa strumento per rinverdire le tradizioni locali. Basti pensare ai piatti di una volta. Sommate tutto ciò, aggiungendo il divertimento sano, all’aria aperta, la musica e avrete le sagre, amate da molti ma non da tutti e che invece costituiscono anche un fattore economico. A Capannori è pronto il calendario del 2024 realizzato dall’amministrazione comunale per promuovere queste feste paesane organizzate dalle varie associazioni del territorio, che valorizzano i borghi locali. Le sagre, come sempre, si svolgeranno da giugno ad agosto in varie frazioni del territorio. Di seguito l’elenco completo, con informazioni utili, tipo la denominazione, il periodo di svolgimento e la location, parametro che spesso può fare la differenza. Scendiamo nel dettaglio. Sagra de ‘La Corte’: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno Marlia, piazza del Mercato (Associazione ‘La Corte); Sagra del Tordello Casalingo: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno, Segromigno in Monte, area parrocchiale, via delle Selvette (Parrocchia di Segromigno in Monte).

Birra Festival 21, 22, 23 giugno, Massa Macinaia, Area Sagra, via dei Sodini (Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito; Sagra del Tagliarino: 21, 22, 23, 28, 29, 30 giugno, 5,6,7 luglio Paganico, Area Sagra, via di Paganico (Associazione Sagra del Tagliarino di Paganico); Sagra della Zuppa alla Frantoiana: 29, 30 giugno, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 luglio, Segromigno in Piano, campo sportivo, via dei Bocchi (Usd Folgore Segromigno in Piano); Sagra del Fungo Porcino con Polenta: 29, 30 giugno; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 luglio, Massa Macinaia, via dei Sodini (Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito).

Sagra dell’Oliva Dolce: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 luglio, Matraia, Area Sagra, via di Matraia (Gruppo Sagra dell’Oliva Dolce); Sagra Paesana di San Jacopo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 luglio Lammari Circolo San Jacopo, via Lombarda (Circolo parrocchiale San Jacopo); Festa Arca di Noè 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31 agosto, 1 settembre, Segromigno in Monte, area parrocchiale, via delle Selvette, alla Parrocchia di Camigliano.

