Con l’autocertificazione si accede all’area show per motivi di lavoro

In vista dei concerti del Lucca Summer Festival 2024 (nella foto il palco in costruzione sugli spalti), l’amministrazione comunale informa i cittadini che chi dovrà accedere alle aree interessate dai concerti per motivi di lavoro o per entrare in locali di proprietà o in affitto, dovrà presentare un’autocertificazione. Chi ritiene di aver diritto di accesso nelle aree interdette dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.lucca.it. Il modulo debitamente compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, dovrà essere indirizzato solo per email a [email protected] non oltre due giorni prima di ogni concerto. Per ogni concerto, le liste dei soggetti autorizzati all’accesso saranno consegnate all’organizzazione di Lucca Summer Festival, che le fornirà agli addetti al controllo presenti ai varchi di accesso alle aree di concerto. Si tratta di accesso pedonale e non di veicoli, e non ci saranno pass, i nominativi sono già inseriti in una lista.